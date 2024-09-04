MSNBC: США снова могут обвинить Россию в попытке вмешаться в американские выборы
Администрация президента США Джо Байдена «принимает ряд действий» для предупреждения и предотвращения деятельности «агентов влияния России», которые якобы пытаются «манипулировать общественным мнением перед президентскими выборами». Об этом со ссылкой на два источника в администрации сообщил телеканал MSNBC.
По данным журналистов, возможные меры включают введение новых санкций со стороны минфина и начало расследований минюстом США. Они отметили, что одним из объектов этих ограничений может быть телеканал Russia Today (RT).
Впервые во вмешательстве в выборы в США Россию начали обвинять летом 2016 г. после взлома серверов демократов. Тогдашняя кандидат от демократов в президенты, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила в этом Россию. Сторонники этой версии утверждали, что меры, якобы принятые лицами, связанными с российским правительством, были направлены на нанесение удара по Клинтон.
В связи с этим уже в мае 2017 г. ФБР инициировало расследование, целью которого было выявить, был ли бывший президент Дональд Трамп (тогда еще президент) как-то связан с произошедшим в 2016 г. или нет. Спустя 22 месяца, в марте 2019 г., спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу об «отсутствии сговора» между Трампом и властями России.
Помимо России во вмешательстве в американские выборы в разное время обвинялись Китай и Иран. Так, в августе 2024 г. Трамп обвинил Иран во взломе ресурсов своей кампании.