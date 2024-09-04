MSNBC: США снова могут обвинить Россию в попытке вмешаться в американские выборы

В связи с этим уже в мае 2017 г. ФБР инициировало расследование, целью которого было выявить, был ли бывший президент Дональд Трамп (тогда еще президент) как-то связан с произошедшим в 2016 г. или нет. Спустя 22 месяца, в марте 2019 г., спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу об «отсутствии сговора» между Трампом и властями России.