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MSNBC: США снова могут обвинить Россию в попытке вмешаться в американские выборы

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена «принимает ряд действий» для предупреждения и предотвращения деятельности «агентов влияния России», которые якобы пытаются «манипулировать общественным мнением перед президентскими выборами». Об этом со ссылкой на два источника в администрации сообщил телеканал MSNBC.

По данным журналистов, возможные меры включают введение новых санкций со стороны минфина и начало расследований минюстом США. Они отметили, что одним из объектов этих ограничений может быть телеканал Russia Today (RT).

Впервые во вмешательстве в выборы в США Россию начали обвинять летом 2016 г. после взлома серверов демократов. Тогдашняя кандидат от демократов в президенты, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон обвинила в этом Россию. Сторонники этой версии утверждали, что меры, якобы принятые лицами, связанными с российским правительством, были направлены на нанесение удара по Клинтон.

В связи с этим уже в мае 2017 г. ФБР инициировало расследование, целью которого было выявить, был ли бывший президент Дональд Трамп (тогда еще президент) как-то связан с произошедшим в 2016 г. или нет. Спустя 22 месяца, в марте 2019 г., спецпрокурор Роберт Мюллер пришел к выводу об «отсутствии сговора» между Трампом и властями России.

Помимо России во вмешательстве в американские выборы в разное время обвинялись Китай и Иран. Так, в августе 2024 г. Трамп обвинил Иран во взломе ресурсов своей кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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