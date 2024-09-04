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Захарова надеется на отставку министров иностранных дел стран НАТО

Ведомости

Министрам иностранных дел стран-участниц НАТО нужно последовать примеру их коллег из Украины и Швеции и тоже подать в отставку. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», – написала Захарова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИДа Андрей Сибига и замруководителя офиса президента страны Николай Точицкий.

Вечером 4 сентября глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подтвердил, что МИД может возглавить Сибига. В заседании фракции, как написал политик, принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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