Захарова надеется на отставку министров иностранных дел стран НАТО
Министрам иностранных дел стран-участниц НАТО нужно последовать примеру их коллег из Украины и Швеции и тоже подать в отставку. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем покидает своей пост. Надеюсь, в знак солидарности с своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», – написала Захарова.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИДа Андрей Сибига и замруководителя офиса президента страны Николай Точицкий.
Вечером 4 сентября глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия подтвердил, что МИД может возглавить Сибига. В заседании фракции, как написал политик, принял участие президент Украины Владимир Зеленский.