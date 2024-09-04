Главой МИД Украины предложили назначить заместителя Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.