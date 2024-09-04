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Главой МИД Украины предложили назначить заместителя Кулебы

Ведомости

В рамках обновления состава кабинета министров Украины МИД республики может возглавить Андрей Сибига, заявил в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Арахамия на этой неделе анонсировал, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава, более 50% его штатной численности претерпит изменения.

В заседании фракции, как написал политик, принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», – написал Арахамия.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.

Верховная рада 4 сентября на заседании рассмотрела отставки украинских чиновников. Парламент утвердил отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца, для увольнения ряда других министров, включая Кулебу, не хватило голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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