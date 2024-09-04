Главой МИД Украины предложили назначить заместителя Кулебы
В рамках обновления состава кабинета министров Украины МИД республики может возглавить Андрей Сибига, заявил в своем Telegram-канале глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
Арахамия на этой неделе анонсировал, что с 4 сентября в кабинете министров Украины начнется обновление состава, более 50% его штатной численности претерпит изменения.
В заседании фракции, как написал политик, принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
«По результатам заседания фракции наработали общую картину кадровых ротаций для усиления государства», – написал Арахамия.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку 4 сентября. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.
Верховная рада 4 сентября на заседании рассмотрела отставки украинских чиновников. Парламент утвердил отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца, для увольнения ряда других министров, включая Кулебу, не хватило голосов.