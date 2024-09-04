Верховная рада утвердила отставки глав трех министерств Украины
Верховная рада Украины утвердила отставки главы минстратегпрома Александра Камышина, главы минюста Дениса Малюськи и главы минэкологии Руслана Стрельца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Ярослав Железняк.
За увольнение Камышина проголосовали 243 депутата, за отставку Стрельца – 244. За увольнение Малюськи проголосовали 249 человек. Чиновники подали соответствующие заявления 3 сентября.
Помимо этого, Рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. «За» проголосовал 241 человек.
На этом же заседании рассматривалась отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. «Остановили разбирательство и объявили перерыв», – написал Железняк. Против увольнения министра выступили депутаты из президентской партии «Слуга народа».
4 сентября Кулеба подал в отставку, причины не уточняются. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.
Верховная рада также не смогла уволить Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины. На этом же заседании Рада провалила увольнение министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук.