Рада не смогла уволить Коваля с поста главы фонда госимущества Украины

4 сентября в отставку подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе уже «дали бумагу и ручку». По его данным, кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.