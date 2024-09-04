Рада не смогла уволить Коваля с поста главы фонда госимущества Украины

Рада не смогла уволить Коваля с поста главы фонда госимущества УкраиныПарламент также не поддержал увольнение министра реинтеграции Верещук
Верховная рада не смогла уволить Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины, сообщил народный депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Для увольнения Коваля не хватило одного голоса.
«Первый (не) ушел. Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины», – написал он в Telegram.
Из сообщения следует, что «за» проголосовали 225 депутатов из необходимых 226.
На том же заседании Рада провалила увольнение министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук. Она подала в отставку 3 сентября. За увольнение проголосовали 214 депутатов.
Серия отставок украинских чиновников началась 3 сентября. Тогда решение об отставке приняли Верещук, Коваль, глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська, глава минэкологии Руслан Стрелец и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
4 сентября в отставку подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе уже «дали бумагу и ручку». По его данным, кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.
Глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия сообщил, что с 4 сентября в правительстве Украине планируется обновление состава. По его словам, более 50% штатной численности кабмина Украины претерпят изменения. Президент Украины Владимир Зеленский уже уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.