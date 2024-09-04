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Рада не смогла уволить Коваля с поста главы фонда госимущества Украины

Парламент также не поддержал увольнение министра реинтеграции Верещук
Ведомости

Верховная рада не смогла уволить Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины, сообщил народный депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Для увольнения Коваля не хватило одного голоса.

«Первый (не) ушел. Рада провалила увольнение Виталия Коваля с должности председателя Фонда государственного имущества Украины», – написал он в Telegram.

Из сообщения следует, что «за» проголосовали 225 депутатов из необходимых 226.

На том же заседании Рада провалила увольнение министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук. Она подала в отставку 3 сентября. За увольнение проголосовали 214 депутатов.

Серия отставок украинских чиновников началась 3 сентября. Тогда решение об отставке приняли Верещук, Коваль, глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська, глава минэкологии Руслан Стрелец и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

4 сентября в отставку подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. За день до этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе уже «дали бумагу и ручку». По его данным, кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.

Глава фракции партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия сообщил, что с 4 сентября в правительстве Украине планируется обновление состава. По его словам, более 50% штатной численности кабмина Украины претерпят изменения. Президент Украины Владимир Зеленский уже уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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