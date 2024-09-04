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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку

Кандидатами на этот пост могут стать его первый зам и замглавы офиса президента
Ведомости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду, сообщается в Telegram-канале украинского парламента.

«Прошу принять мою отставку с поста министра иностранных дел Украины», – сказано в документе от 4 сентября, подписанном Кулебой.

Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, уточнили в Верховной раде. Причины отставки не уточняются.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 3 сентября в своем Telegram-канале сообщил, что Кулебе уже «дали бумагу и ручку». По его информации, кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.

Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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