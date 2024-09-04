Захарова связала отставку Кулебы с «осенним листопадом»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ее слова приводит ТАСС.
«Осень, листопад, сучья обнажаются», – сказала она.
4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, сообщили в парламенте. Причины отставки не уточняются. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.
Перестановки в украинском кабмине начались 3 сентября. Решение об отставке уже приняли несколько министров. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.
В Кремле, комментируя слухи о возможной отставке Кулебы, заявили, что это не повлияет на перспективы проведения переговоров между Россией и Украиной.