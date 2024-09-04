Захарова связала отставку Кулебы с «осенним листопадом»

4 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Его заявление поступило в Верховную раду и будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний, сообщили в парламенте. Причины отставки не уточняются. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что кандидатами на этот пост являются первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига и заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий.