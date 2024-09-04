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Кремль: возможная отставка Кулебы не повлияет на перспективы переговоров

Ведомости

Возможная отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не повлияет на перспективы проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нет. Это никак не повлияет. И это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», – сказал он.

Отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за перестановками в украинском кабмине, Песков отметил, что несмотря на напряженную повестку в последние дни, вся поступающая информация тщательно фиксируется.

Серия отставок украинских чиновников началась 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и др. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.

«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что в отставку может уйти и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его место может занять первый заместитель Кулебы Андрей Сибига.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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