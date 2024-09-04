Кремль: возможная отставка Кулебы не повлияет на перспективы переговоров

Серия отставок украинских чиновников началась 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и др. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.