Кремль: возможная отставка Кулебы не повлияет на перспективы переговоров
Возможная отставка министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы не повлияет на перспективы проведения переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Нет. Это никак не повлияет. И это не имеет никакого отношения к перспективам переговорного процесса», – сказал он.
Отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за перестановками в украинском кабмине, Песков отметил, что несмотря на напряженную повестку в последние дни, вся поступающая информация тщательно фиксируется.
Серия отставок украинских чиновников началась 3 сентября. Решение об отставке приняли глава минстратегпрома Александр Камышин, глава минюста Денис Малюська и глава минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и др. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму.
«Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что в отставку может уйти и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его место может занять первый заместитель Кулебы Андрей Сибига.