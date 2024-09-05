Арахамия анонсировал появление министерства по возвращению украинцев

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский призвал создать условия для возвращения в страну граждан, покинувших Украину на фоне боевых действий и начавшейся мобилизации. По его словам, за рубежом находятся около 7,5 млн украинцев. Зеленский также подчеркнул, что в вопросе возвращения граждан следует действовать без принуждения, а также необходимо создать соответствующее министерство, которое искало бы для украинцев работу на родине.