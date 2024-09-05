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Арахамия анонсировал появление министерства по возвращению украинцев

Ведомости

В украинском правительстве появится новое министерство, которое будет заниматься вопросами возвращения в страну покинувших ее жителей. Об этом в своем Telegram-канале по итогам заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил ее глава Давид Арахамия.  

«Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить», – написал политик.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский призвал создать условия для возвращения в страну граждан, покинувших Украину на фоне боевых действий и начавшейся мобилизации. По его словам, за рубежом находятся около 7,5 млн украинцев. Зеленский также подчеркнул, что в вопросе возвращения граждан следует действовать без принуждения, а также необходимо создать соответствующее министерство, которое искало бы для украинцев работу на родине.

В мае спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все опаснее для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. По его словам, страны Евросоюза «хотели бы избавиться» от украинских беженцев, но попытка их депортировать может обернуться «еще большими проблемами». Он отметил, что наибольшее число украинских беженцев проживает в Германии, Польше и Чехии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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