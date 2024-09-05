Арахамия анонсировал появление министерства по возвращению украинцев
В украинском правительстве появится новое министерство, которое будет заниматься вопросами возвращения в страну покинувших ее жителей. Об этом в своем Telegram-канале по итогам заседания фракции «Слуга народа» в Верховной раде сообщил ее глава Давид Арахамия.
«Обсудили создание нового института в правительстве с рабочим названием министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить», – написал политик.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский призвал создать условия для возвращения в страну граждан, покинувших Украину на фоне боевых действий и начавшейся мобилизации. По его словам, за рубежом находятся около 7,5 млн украинцев. Зеленский также подчеркнул, что в вопросе возвращения граждан следует действовать без принуждения, а также необходимо создать соответствующее министерство, которое искало бы для украинцев работу на родине.
В мае спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что проблема украинских беженцев становится все опаснее для Европы и может перерасти в новый миграционный кризис. По его словам, страны Евросоюза «хотели бы избавиться» от украинских беженцев, но попытка их депортировать может обернуться «еще большими проблемами». Он отметил, что наибольшее число украинских беженцев проживает в Германии, Польше и Чехии.