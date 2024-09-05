Путин поблагодарил саудовского принца за содействие в обмене заключенными с США

На вопрос модератора о том, есть ли шанс вернуться на Родину у более чем 60 россиян, которые остаются в тюрьмах США, Путин ответил, что руководство России всегда равным образом относится ко всем ее гражданам, которые нуждаются в помощи государства, и продолжит делать это в будущем.