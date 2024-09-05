Путин поблагодарил саудовского принца за содействие в обмене заключенными с США
Россия благодарна наследному принцу Саудовской Аравии за содействие процессу обмена заключенными с США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава государства отметил, что в работе по обмену заключенными приняли участие многие страны, в частности, площадку для обмена предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Что касается журналиста Соединенных Штатов [Эвана Гершковича], который работал под «крышей журналиста», точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи, на первом этапе участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии. За что мы ему благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на Родину наших граждан», – сказал Путин.
На вопрос модератора о том, есть ли шанс вернуться на Родину у более чем 60 россиян, которые остаются в тюрьмах США, Путин ответил, что руководство России всегда равным образом относится ко всем ее гражданам, которые нуждаются в помощи государства, и продолжит делать это в будущем.
Крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся в Анкаре1 августа. РФ освободила пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.