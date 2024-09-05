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Путин поблагодарил саудовского принца за содействие в обмене заключенными с США

Ведомости

Россия благодарна наследному принцу Саудовской Аравии за содействие процессу обмена заключенными с США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства отметил, что в работе по обмену заключенными приняли участие многие страны, в частности, площадку для обмена предоставил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Что касается журналиста Соединенных Штатов [Эвана Гершковича], который работал под «крышей журналиста», точнее сказать, но выполнял явно разведывательные миссии и задачи, на первом этапе участие в этой работе принял наследный принц Саудовской Аравии. За что мы ему благодарны, поскольку это привело в конечном итоге к возвращению на Родину наших граждан», – сказал Путин.

На вопрос модератора о том, есть ли шанс вернуться на Родину у более чем 60 россиян, которые остаются в тюрьмах США, Путин ответил, что руководство России всегда равным образом относится ко всем ее гражданам, которые нуждаются в помощи государства, и продолжит делать это в будущем.

Крупнейший обмен заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией состоялся в Анкаре1 августа. РФ освободила пятерых граждан ФРГ, семерых россиян, троих граждан США и одного держателя грин-карты. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан: осужденные за шпионаж в Словении Анна и Артем Дульцевы, Вадим Красиков (получил пожизненный срок в Германии за убийство), сын депутата Роман Селезнев (осужден в США за кибермошенничество) и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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