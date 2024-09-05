Премьер-министром Франции стал Мишель Барнье

Предыдущий премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в июле. Макрон принял отставку премьера и правительства 16 июля, со второй попытки. До этого, 8 июля, Атталь обратился к президенту с просьбой об отставке, но тот отклонил прошение.