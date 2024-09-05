Премьер-министром Франции стал Мишель Барнье
Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Мишеля Барнье новым премьер-министром страны, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.
Барнье – бывший глава министерства иностранных дел Франции. По словам Макрона, он назначен на эту должность для того, чтобы «создать объединяющее правительство на службе страны и французов».
«Это назначение произошло после беспрецедентного цикла консультаций, в ходе которых, в соответствии со своим конституционным долгом, президент гарантировал, что премьер-министр и будущее правительство создадут условия для стабильности и объединения», – говорится в сообщении Елисейского дворца.
Предыдущий премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку в июле. Макрон принял отставку премьера и правительства 16 июля, со второй попытки. До этого, 8 июля, Атталь обратился к президенту с просьбой об отставке, но тот отклонил прошение.
Отставка связана с результатами внеочередных парламентских выборов во Франции. 7 июля в результате голосования коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам. Второе место занял пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble).