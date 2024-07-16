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Макрон принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны, передает BFM TV.

Атталь на странице в X анонсировал выступление на телеканале TF1 в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

12 июля СМИ писали, что Макрон намерен принять отставку премьер-министра Атталя и правительства 16 июля после последнего заседания совета министров. 

Макрон принял отставку премьера и правительства со второй попытки. 8 июля Атталь обратился к президенту с просьбой об отставке, но Макрон отклонил прошение.

Отставка связана с результатами внеочередных парламентских выборов во Франции. 7 июля в результате голосования коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам. От нее в национальное собрание (нижнюю палату) проходят 182 депутата (146 мест – у Союза левых, два – у соцпартии, одно – у экологов, 12 – у различного толка левых).

Вторым идет пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble или «макронисты» по имени президента Макрона) – за ними 168 мест. У партии Макрона 148 мест, еще шесть мест у группы «Горизонты» и др. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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