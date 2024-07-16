Макрон принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции

Отставка связана с результатами внеочередных парламентских выборов во Франции. 7 июля в результате голосования коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам. От нее в национальное собрание (нижнюю палату) проходят 182 депутата (146 мест – у Союза левых, два – у соцпартии, одно – у экологов, 12 – у различного толка левых).