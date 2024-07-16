Макрон принял отставку Атталя с поста премьер-министра Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку Габриэля Атталя с должности премьер-министра страны, передает BFM TV.
Атталь на странице в X анонсировал выступление на телеканале TF1 в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
12 июля СМИ писали, что Макрон намерен принять отставку премьер-министра Атталя и правительства 16 июля после последнего заседания совета министров.
Макрон принял отставку премьера и правительства со второй попытки. 8 июля Атталь обратился к президенту с просьбой об отставке, но Макрон отклонил прошение.
Отставка связана с результатами внеочередных парламентских выборов во Франции. 7 июля в результате голосования коалиция левых сил «Новый народный фронт» (Nouvel front populaire, NFP) внезапно лидировала по результатам. От нее в национальное собрание (нижнюю палату) проходят 182 депутата (146 мест – у Союза левых, два – у соцпартии, одно – у экологов, 12 – у различного толка левых).
Вторым идет пропрезидентский альянс «Вместе за республику» («Вместе», Ensemble или «макронисты» по имени президента Макрона) – за ними 168 мест. У партии Макрона 148 мест, еще шесть мест у группы «Горизонты» и др.