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Посольство России в Сербии опровергло передачу МиГ-29 Украине

Ведомости

Информация о том, что передача Сербией Украине истребителей МиГ-29 является одним из условий контракта с Францией на закупку боевых самолетов Rafale, полностью безосновательна. Об этом «Ведомостям» сообщили в посольстве России в Сербии.

В посольстве напомнили, что на эту тему уже высказывались сербские руководители – вице-премьер Александр Вулин и глава минобороны Братислав Гашич.

«В отличие от целого ряда недобросовестных приобретателей военной техники, Белград строго соблюдает взятые на себя обязательства по сертификатам конечного пользователя, исключающие направление специмущества в третьи страны без предварительного согласования с государством-производителем. Убеждены, что так будет и впредь», – заверили в посольстве.

Что касается собственно договоренностей по истребителям Rafale, в диппредставительстве подчеркнули, что они являются исключительно вопросом сербско-французских отношений.

«Мы в эти отношения не вмешиваемся – точно так же, как требуем и добиваемся того, чтобы никто не вмешивался в наше сотрудничество с Сербией в этой и других сферах», – резюмировали в посольстве.

4 сентября Вучич опроверг информацию о том, что страна якобы планирует передать Украине истребители МиГ-29. Тех, кто распространяет ее, он назвал «ненормальными». До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что Сербия передаст Украине свои истребители. 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон и Вучич договорились о продаже 12 французских истребителей Rafale Сербии. Сумма сделки составляет 3 млрд евро.

В Кремле нейтрально отнеслись к покупке Сербией истребителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является выбором «сербских друзей». По его словам, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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