Посольство России в Сербии опровергло передачу МиГ-29 Украине
Информация о том, что передача Сербией Украине истребителей МиГ-29 является одним из условий контракта с Францией на закупку боевых самолетов Rafale, полностью безосновательна. Об этом «Ведомостям» сообщили в посольстве России в Сербии.
В посольстве напомнили, что на эту тему уже высказывались сербские руководители – вице-премьер Александр Вулин и глава минобороны Братислав Гашич.
«В отличие от целого ряда недобросовестных приобретателей военной техники, Белград строго соблюдает взятые на себя обязательства по сертификатам конечного пользователя, исключающие направление специмущества в третьи страны без предварительного согласования с государством-производителем. Убеждены, что так будет и впредь», – заверили в посольстве.
Что касается собственно договоренностей по истребителям Rafale, в диппредставительстве подчеркнули, что они являются исключительно вопросом сербско-французских отношений.
«Мы в эти отношения не вмешиваемся – точно так же, как требуем и добиваемся того, чтобы никто не вмешивался в наше сотрудничество с Сербией в этой и других сферах», – резюмировали в посольстве.
4 сентября Вучич опроверг информацию о том, что страна якобы планирует передать Украине истребители МиГ-29. Тех, кто распространяет ее, он назвал «ненормальными». До этого в ряде СМИ появилась информация о том, что Сербия передаст Украине свои истребители. 29 августа президент Франции Эммануэль Макрон и Вучич договорились о продаже 12 французских истребителей Rafale Сербии. Сумма сделки составляет 3 млрд евро.
В Кремле нейтрально отнеслись к покупке Сербией истребителей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является выбором «сербских друзей». По его словам, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений.