Нетаньяху заявил о зашедших в тупик переговорах с «Хамасом»
Палестинская группировка «Хамас» не идет на сделку о прекращении огня и, убивая заложников, пытается заставить Израиль пойти на уступки, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.
«Они ни на что не соглашаются: ни на Филадельфийский коридор, ни на условия обмена заложников на заключенных террористов, ни на что другое», – сказал политик.
Он подчеркнул, что Израиль ранее согласился на несколько сделок, предложенных переговорщиками из США, Египта и Катара, но каждый раз их заключение срывалось из-за отказа «Хамаса». Нетаньяху отметил, что лучший способ обеспечить возвращение оставшихся примерно 100 заложников, более половины из которых, вероятно, все еще живы, заключается в сохранении контроля Израиля над Филадельфийским коридором.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, 251 человек оказался в заложниках у боевиков. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших в анклаве превысило 40 000 человек, утверждает минздрав Палестины.
Израиль и «Хамас» в последние месяцы при участии иностранных посредников вели переговоры о заключении сделки, один из пунктов которой предусматривал бы освобождение заложников. Но камнем преткновения остается вопрос относительно присутствия ЦАХАЛ в Филадельфийском коридоре, на границе между сектором Газа и Египтом. Нетаньяху считает, что Израиль должен контролировать эту территорию, чтобы помешать «Хамасу» нелегально провозить оружие в анклав и восстанавливать свою армию.
31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления ЦАХАЛ. После этого, 1 сентября, сотни тысяч израильтян вышли на протесты. Они потребовали соглашения о прекращении огня с «Хамасом» и обвинили Нетаньяху в затягивании конфликта.