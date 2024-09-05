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Путин: Россия старается решить вопросы освобождения заложников в секторе Газа

Ведомости

Россия старается решить вопросы с освобождением удерживаемых палестинским «Хамасом» заложников в секторе Газа и добивается определенных результатов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.

«Мы стараемся решить вопросы, связанные с заложниками. Причем мы добиваемся здесь и определенных результатов, чему мы очень рады. Будем стараться это делать в дальнейшем», – подчеркнул Путин.

31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления военных Израиля. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., работал барменом на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля.

Вдова Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он посетил дом семьи в Ашкелоне и поговорил с родителями погибшего.

1 сентября Нетаньяху позвонил родителям россиянина. Премьер выразил им соболезнования и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели. В израильском посольстве в Москве сообщали, что находятся в контакте с родными погибшего, власти Израиля окажут им поддержку.

8 июня израильская армия объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены «Хамасом» в октябре 2023 г.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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