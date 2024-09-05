Путин: Россия старается решить вопросы освобождения заложников в секторе Газа
Россия старается решить вопросы с освобождением удерживаемых палестинским «Хамасом» заложников в секторе Газа и добивается определенных результатов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.
«Мы стараемся решить вопросы, связанные с заложниками. Причем мы добиваемся здесь и определенных результатов, чему мы очень рады. Будем стараться это делать в дальнейшем», – подчеркнул Путин.
31 августа в подземном комплексе Рафаха были найдены тела шестерых заложников. По данным израильской армии, их убили представители «Хамаса» в условиях наступления военных Израиля. Среди погибших был 32-летний гражданин России Александр Лобанов (у него было два паспорта), который в день нападения террористов, 7 октября 2023 г., работал барменом на музыкальном фестивале Nova на юге Израиля.
Вдова Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он посетил дом семьи в Ашкелоне и поговорил с родителями погибшего.
1 сентября Нетаньяху позвонил родителям россиянина. Премьер выразил им соболезнования и извинился за то, что Израиль не уберег их сына от гибели. В израильском посольстве в Москве сообщали, что находятся в контакте с родными погибшего, власти Израиля окажут им поддержку.
8 июня израильская армия объявила об освобождении четырех заложников в Нусейрате – ими стали Ноа Аргамани, Альмог Меир, Шломи Зив и уроженец России Андрей Козлов. Все они были захвачены «Хамасом» в октябре 2023 г.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за более чем полгода боевых действий превысило 40 000 человек.