Президент Румынии утвердил передачу Украине ЗРК Patriot
Президент Румынии Клаус Йоханнис обнародовал закон о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в конфигурации, согласованной с американским партнером. Об этом сообщает Digi24.
Закон также дает полномочия правительству Румынии предпринять шаги для восстановления наземных средств противовоздушной обороны, предоставив правительству США письма, необходимые для закупки одного ракетного комплекса класса «земля - воздух» конфигурации Patriot 3+. Министерство национальной обороны Румынии при этом уполномочено выделять суммы, необходимые для оплаты сборов и комиссий, связанных с восстановлением наземных средств противовоздушной обороны.
10 июля Йоханнис заявил на пресс-конференции в кулуарах юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, что ожидает от США «разумного» вознаграждения за передачу системы Patriot в дар Украине.
20 июня 2024 г. стало известно, что Румыния поддержит нового генсека НАТО Марка Рютте, который вступит в должность 1 октября, и передаст Украине один из двух своих действующих ракетных комплексов Patriot при условии, что союзники заменят его аналогичной системой ПВО, заявили в высшем совете обороны Бухареста (CSAT) под председательством Йоханниса.