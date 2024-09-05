Президент Румынии утвердил передачу Украине ЗРК Patriot

20 июня 2024 г. стало известно, что Румыния поддержит нового генсека НАТО Марка Рютте, который вступит в должность 1 октября, и передаст Украине один из двух своих действующих ракетных комплексов Patriot при условии, что союзники заменят его аналогичной системой ПВО, заявили в высшем совете обороны Бухареста (CSAT) под председательством Йоханниса.