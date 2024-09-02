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Румынское правительство одобрило законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Ведомости

Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot, сообщает Agerpress со ссылкой на представителя по печати Михая Константина.

Как следует из сообщения, правительство направит парламенту в срочном режиме законопроект, дополняющий закон № 222/2017 о наземной ПВО. После принятия закона парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу.

20 июня 2024 г. стало известно, что Румыния поддержит нового генсека НАТО Марка Рютте, который вступит в должность 1 октября, и передаст Украине один из двух своих действующих ракетных комплексов Patriot при условии, что союзники заменят его аналогичной системой ПВО, заявили в высшем совете обороны Бухареста (CSAT) под председательством Йоханниса.

29 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о срыве сроков поставок обещанных Patriot.

«Мы обратились с просьбой о поставке большего количества систем Patriot. Было сделано соответствующие объявление, но опять же некоторые системы Patriot еще не доставлены, поэтому я буду призывать всех партнеров, взявших на себя обязательства, наконец поставить их», – сказал Кулеба.

В августе агентство Bloomberg писало, что некоторые страны НАТО не выполнили обещания предоставить Украине системы ПВО. Речь идет об отправке по меньшей мере пяти дополнительных систем большой дальности. Конкретные страны в материале не называются. Как отмечает Bloomberg, по системе Patriot обещали поставить США, Германия и Румыния. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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