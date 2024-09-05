Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО
Минюст США предъявил шести россиянам обвинения в сговоре с целью взлома систем украинского правительства. Об этом сообщается на сайте американского министерства.
Министерство утверждает, что среди россиян – пять офицеров ГРУ и один гражданский. Они также якобы совершали кибератаки, целью которых были 26 стран Организации Североатлантического договора.
В обвинительном заключении утверждается, что хакеры участвовали в заговоре с целью взлома, утечки информации и уничтожения компьютерных систем, связанных с украинским правительством. Обвиняемые якобы делали это, «чтобы посеять среди украинских граждан беспокойство по поводу безопасности их государственных систем и личных данных». Уточняется, что их целями были системы и данные, не имеющие военного или оборонного значения. Позднее объектами атак якобы стали компьютерные системы стран мира, оказывающих поддержку Украине, в том числе США и 25 других стран НАТО.
Госдеп США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о местонахождении любого из обвиняемых или их кибердеятельности.
В мае Великобритания, США и Австралия ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, идентифицированного как лидера киберпреступной группировки LockBit. LockBit за последние годы была одной из самых «успешных» групп вымогателей, якобы ответственной за атаки на ресурсы более чем 200 британских предприятий и крупных поставщиков государственных услуг. Хорошева называют ответственным за вымогательство более $1 млрд по всему миру.