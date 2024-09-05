Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО

В обвинительном заключении утверждается, что хакеры участвовали в заговоре с целью взлома, утечки информации и уничтожения компьютерных систем, связанных с украинским правительством. Обвиняемые якобы делали это, «чтобы посеять среди украинских граждан беспокойство по поводу безопасности их государственных систем и личных данных». Уточняется, что их целями были системы и данные, не имеющие военного или оборонного значения. Позднее объектами атак якобы стали компьютерные системы стран мира, оказывающих поддержку Украине, в том числе США и 25 других стран НАТО.