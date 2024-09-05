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Минюст США обвинил шестерых россиян в кибератаках на Украину и НАТО

Ведомости

Минюст США предъявил шести россиянам обвинения в сговоре с целью взлома систем украинского правительства. Об этом сообщается на сайте американского министерства.

Министерство утверждает, что среди россиян – пять офицеров ГРУ и один гражданский. Они также якобы совершали кибератаки, целью которых были 26 стран Организации Североатлантического договора.

В обвинительном заключении утверждается, что хакеры участвовали в заговоре с целью взлома, утечки информации и уничтожения компьютерных систем, связанных с украинским правительством. Обвиняемые якобы делали это, «чтобы посеять среди украинских граждан беспокойство по поводу безопасности их государственных систем и личных данных». Уточняется, что их целями были системы и данные, не имеющие военного или оборонного значения. Позднее объектами атак якобы стали компьютерные системы стран мира, оказывающих поддержку Украине, в том числе США и 25 других стран НАТО.

Госдеп США предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию о местонахождении любого из обвиняемых или их кибердеятельности.

В мае Великобритания, США и Австралия ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, идентифицированного как лидера киберпреступной группировки LockBit. LockBit за последние годы была одной из самых «успешных» групп вымогателей, якобы ответственной за атаки на ресурсы более чем 200 британских предприятий и крупных поставщиков государственных услуг. Хорошева называют ответственным за вымогательство более $1 млрд по всему миру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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