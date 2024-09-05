Трампа озадачили слова Путина о поддержке Харрис
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к словам президента РФ Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис.
«Он поддержал Камалу. <...> Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу», – сказал Трамп [цитата по ТАСС].
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.
Комментируя заявление российского лидера, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый.
В Белом доме считают, что Путину следует перестать говорить об американских выборах, потому что «единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, – это американский народ».
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Харрис придется объяснить слова главы российского государства о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах. Он также назвал действующего вице-президента США «русским агентом».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.