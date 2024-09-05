В Белом доме ответили на слова Путина о выборах в США
Президенту России Владимиру Путину следует перестать говорить об американских выборах. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя слова российского лидера о его поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис.
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, – это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», – заявил Кирби (цитата по ТАСС).
5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер.
Комментируя заявление российского лидера, его пресс-секретарь Дмитрий Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Харрис придется объяснить слова главы российского государства о поддержке ее кандидатуры на президентских выборах. Он также назвал действующего вице-президента США «русским агентом».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.