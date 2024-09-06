Песков: в условиях военного конфликта цензура необходима

В начале сентября в интервью монгольской газете «Оноодор» президент РФ Владимир Путин заявил, что СМИ в России свободны. По его словам, власти «конструктивно взаимодействуют» с телеканалами, агентствами, газетами и другими медиа «вне зависимости от редакционной политики». От них требуется только соблюдение российского законодательства. Именно так можно сохранить «баланс между свободой прессы и национальной безопасностью», уточнил президент.