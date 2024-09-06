Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн
Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Бахрейн, но пока оно не рассматривалось. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Приглашение устное получено по итогам визита короля [в Москву], но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
3 сентября посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати сообщил, что власти страны ожидают ответа на приглашение и визит российского лидера.
Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа находился в Москве 22-23 мая. Он приехал в Россию впервые с 2016 г. В ходе переговоров Путин и лидер Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также были затронуты вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам переговоров стороны подписали совместные документы.