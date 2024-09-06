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Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин получил приглашение посетить Бахрейн, но пока оно не рассматривалось. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Приглашение устное получено по итогам визита короля [в Москву], но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна», – пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

3 сентября посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати сообщил, что власти страны ожидают ответа на приглашение и визит российского лидера.

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа находился в Москве 22-23 мая. Он приехал в Россию впервые с 2016 г. В ходе переговоров Путин и лидер Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также были затронуты вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам переговоров стороны подписали совместные документы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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