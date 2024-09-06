Ушаков: Путин получил приглашение посетить Бахрейн

Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа находился в Москве 22-23 мая. Он приехал в Россию впервые с 2016 г. В ходе переговоров Путин и лидер Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Также были затронуты вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам переговоров стороны подписали совместные документы.