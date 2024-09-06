Япония выразила протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном агенте
Правительство Японии выразило протест Белоруссии после того, как в эфир ее государственного телевидения вышла передача о задержанном японском агенте Масатоси Наканиси. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.
«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», – сказал он во время пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). В Японии посчитали, что вышедшая программа может нарушать права человека.
5 сентября телеканал «Беларусь-1» сообщил о задержанном гражданине Японии, его обвинили в агентурной деятельности. Он содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Обвиняемого задержали в июле перед вылетом из Белоруссии.
По данным КГБ, гражданин Японии был заинтересован в сборе информации о социально-политической обстановке в стране, реализации инициативы Китая «Один пояс – один путь», а также об обстановке на белорусско-украинской границе и расположении военной инфраструктуры.