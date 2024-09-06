Япония выразила протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном агенте

«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», – сказал он во время пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). В Японии посчитали, что вышедшая программа может нарушать права человека.