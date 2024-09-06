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Япония выразила протест Белоруссии из-за выхода передачи о задержанном агенте

Ведомости

Правительство Японии выразило протест Белоруссии после того, как в эфир ее государственного телевидения вышла передача о задержанном японском агенте Масатоси Наканиси. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.

«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», – сказал он во время пресс-конференции в Токио (цитата по ТАСС). В Японии посчитали, что вышедшая программа может нарушать права человека.

5 сентября телеканал «Беларусь-1» сообщил о задержанном гражданине Японии, его обвинили в агентурной деятельности. Он содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием и дает подробные показания. Обвиняемого задержали в июле перед вылетом из Белоруссии.

По данным КГБ, гражданин Японии был заинтересован в сборе информации о социально-политической обстановке в стране, реализации инициативы Китая «Один пояс – один путь», а также об обстановке на белорусско-украинской границе и расположении военной инфраструктуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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