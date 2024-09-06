Медведев: Франция может заставить Дурова отдать ключи шифрования

Медведев рассказал о встрече с Дуровым несколько лет назад. Тогда российский политик отметил, что мессенджером пользуются террористы, поэтому такой сервис несет угрозу для государства. Он также предупредил Дурова, что «рано или поздно» основателю Telegram придется отдать ключи шифрования. На это Дуров подчеркнул, что никогда так не поступит.