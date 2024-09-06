Медведев: Франция может заставить Дурова отдать ключи шифрования

Медведев: Франция может заставить Дурова отдать ключи шифрованияЭто случится, если жизнь основателя Telegram «сложится неблагоприятным образом»
Основателя Telegram Павла Дурова рано или поздно могут заставить передать ключи шифрования, хотя он и решительно отвергает такой сценарий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется», – сказал Медведев, допустив, что Париж может оказать давление на предпринимателя.
Тем не менее, французским властям все равно придется отпустить Дурова, чтобы не испортить имидж, выразил он уверенность.
Медведев рассказал о встрече с Дуровым несколько лет назад. Тогда российский политик отметил, что мессенджером пользуются террористы, поэтому такой сервис несет угрозу для государства. Он также предупредил Дурова, что «рано или поздно» основателю Telegram придется отдать ключи шифрования. На это Дуров подчеркнул, что никогда так не поступит.
«Я думаю, что он реально верит в это», – заключил Медведев.
Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.
Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.
5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах. Дуров пообещал усовершенствовать платформу.
В Telegram уже поменялась политика модерации. Теперь пользователи могут сообщать о «незаконном контенте» в приватных чатах. До этого администрация мессенджера подчеркивала, что не обрабатывает связанные с частными чатами запросы и модерирует только каналы, боты и наборы стикеров.