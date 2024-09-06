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Медведев: Франция может заставить Дурова отдать ключи шифрования

Это случится, если жизнь основателя Telegram «сложится неблагоприятным образом»
Ведомости

Основателя Telegram Павла Дурова рано или поздно могут заставить передать ключи шифрования, хотя он и решительно отвергает такой сценарий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется», – сказал Медведев, допустив, что Париж может оказать давление на предпринимателя.

Тем не менее, французским властям все равно придется отпустить Дурова, чтобы не испортить имидж, выразил он уверенность.

Медведев рассказал о встрече с Дуровым несколько лет назад. Тогда российский политик отметил, что мессенджером пользуются террористы, поэтому такой сервис несет угрозу для государства. Он также предупредил Дурова, что «рано или поздно» основателю Telegram придется отдать ключи шифрования. На это Дуров подчеркнул, что никогда так не поступит.

«Я думаю, что он реально верит в это», – заключил Медведев.

Дуров был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Обвинения предпринимателю предъявили 28 августа. Среди них – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др.

Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах. Дуров пообещал усовершенствовать платформу.

В Telegram уже поменялась политика модерации. Теперь пользователи могут сообщать о «незаконном контенте» в приватных чатах. До этого администрация мессенджера подчеркивала, что не обрабатывает связанные с частными чатами запросы и модерирует только каналы, боты и наборы стикеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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