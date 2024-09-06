Politico: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ
Основатель Telegram Павел Дуров отказался от дипломатической помощи, которую ему предлагали Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на французского чиновника.
«Лицо, о котором идет речь, отказалось от консульской защиты со стороны России и визита представителя консульства ОАЭ, но согласилось держать в курсе ситуации посольство ОАЭ», – заявил источник издания.
Politico также приводит другие подробности задержания Дурова.
Дознание против предпринимателя началось с тайной операции, в ходе которой агент под прикрытием, использовавший псевдоним, общался с подозреваемым в сексуальном насилии в Telegram. В онлайн-сообщениях подозреваемый описывал, как он вступал в связь с несовершеннолетними. Подозреваемый также признался, что изнасиловал одну девочку, говорится в документе. Когда следователи попросили Telegram предоставить информацию о настоящей личности человека, который признался в совершении уголовных преступлений, платформа отказалась. Это заставило следователей обратить внимание на людей, стоящих за платформой. 8 февраля 2024 г. по запросу прокуратуры Парижа началось предварительное расследование в отношении Дурова и его брата Николая Дурова, отвечающего за техническую инфраструктуру приложения. 1 марта прокуратура обратилась в подразделение полиции по борьбе с киберпреступностью с просьбой собрать всю информацию о проводимых расследованиях возможных преступлений, связанных с использованием Telegram. Через три недели, 25 марта, были выданы ордера на арест братьев Дуровых, пишет Politico.
Проблемой стало то, что правоохранительные органы назвали нежеланием Telegram отвечать на запросы о предоставлении информации. По данным Libération, только Национальная жандармерия насчитала 2460 запросов, направленных в Telegram, которые остались без ответа.
24 августа французская пограничная полиция сообщила, что Дуров прилетел в Париж из Баку на своем частном самолете Embraer Legacy 600 с телохранителем и Юлией Вавиловой, 24-летней криптоинструктором из Дубая, которая, как считается, является его девушкой. По словам французского эксперта по безопасности, который попросил об анонимности, приземлиться в аэропорте Ле Бурже – это все равно что постучать во входную дверь и сказать: «Это я». То есть Дуров не вел себя как человек в бегах. Когда его задержали, он первым делом сказал полицейским, что прилетел во Францию, чтобы поужинать с президентом Эммануэлем Макроном и снаружи его ждет черный седан с водителем. Не впечатлившись, офицеры сопроводили его в офис бригады по борьбе с мошенничеством в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. Затем Дуров воспользовался телефонным звонком, чтобы связаться с Ксавье Ниелем, одним из самых известных миллиардеров Франции, совладельцем газеты Le Monde.
5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах. Дуров пообещал усовершенствовать платформу.