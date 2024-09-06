Politico: Дуров отказался от дипломатической помощи России и ОАЭ

24 августа французская пограничная полиция сообщила, что Дуров прилетел в Париж из Баку на своем частном самолете Embraer Legacy 600 с телохранителем и Юлией Вавиловой, 24-летней криптоинструктором из Дубая, которая, как считается, является его девушкой. По словам французского эксперта по безопасности, который попросил об анонимности, приземлиться в аэропорте Ле Бурже – это все равно что постучать во входную дверь и сказать: «Это я». То есть Дуров не вел себя как человек в бегах. Когда его задержали, он первым делом сказал полицейским, что прилетел во Францию, чтобы поужинать с президентом Эммануэлем Макроном и снаружи его ждет черный седан с водителем. Не впечатлившись, офицеры сопроводили его в офис бригады по борьбе с мошенничеством в парижском пригороде Иври-сюр-Сен. Затем Дуров воспользовался телефонным звонком, чтобы связаться с Ксавье Ниелем, одним из самых известных миллиардеров Франции, совладельцем газеты Le Monde.