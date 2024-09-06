Лавров назвал хамством реакцию Киева на визит Путина в Монголию

В пример министр привел слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина в Монголию «тяжелым ударом» по МУС и пригрозил Улан-Батору последствиями. По мнению Лаврова, политика Запада «не просто отдает двойными стандартами, а из них состоит». Когда МУС захотел выдать ордер на арест руководства Израиля, ему «ударили по рукам», но в то же время США продолжают требовать ареста Путина, обратил внимание министр.