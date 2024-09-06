Лавров назвал хамством реакцию Киева на визит Путина в Монголию
«Насчет заявлений, которые украинские официальные лица делают в адрес отношений третьих стран с Российской Федерацией: кроме как хамством [их как-либо] назвать сложно», – отметил он.
В пример министр привел слова официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина в Монголию «тяжелым ударом» по МУС и пригрозил Улан-Батору последствиями. По мнению Лаврова, политика Запада «не просто отдает двойными стандартами, а из них состоит». Когда МУС захотел выдать ордер на арест руководства Израиля, ему «ударили по рукам», но в то же время США продолжают требовать ареста Путина, обратил внимание министр.
Лавров также напомнил о критике президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди, когда тот посетил в Москву в июле. Глава МИД РФ выразил уверенность, что во время своего визита в Киев Моди «объяснил Зеленскому, что приличные люди так себя не ведут».
2-3 сентября Путин находился в Монголии с государственным визитом по приглашению президента страны Ухнаагийна Хурэлсуха. Обеспокоенность по этому поводу выразили в Евросоюзе, напомнив, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС еще в 2002 г. В марте 2023 г. суд выдал так называемый ордер на арест российского президента.
В Кремле говорили, что у Москвы нет переживаний по этому поводу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, были ли переговоры с властями страны по поводу ордера МУС в ходе согласования визита, подчеркнул, что «все аспекты визита тщательно готовились».