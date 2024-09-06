В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

4 сентября Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить атомную электростанцию. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.