В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси
В Калининграде начались переговоры гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Встреча Лихачева и Гросси проходит в закрытом формате.
4 сентября Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить атомную электростанцию. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.
27 августа Гросси посетил Курскую АЭС. Он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы противника в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.