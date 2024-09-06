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В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

Ведомости

В Калининграде начались переговоры гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева и директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Встреча Лихачева и Гросси проходит в закрытом формате.

4 сентября Гросси прибыл в Запорожскую область, чтобы посетить атомную электростанцию. С начала боевых действий на Украине он побывал на ЗАЭС в пятый раз. По итогам визита директор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС остается шаткой и нестабильной.

27 августа Гросси посетил Курскую АЭС. Он указал, что в регионе возникла опасность ядерного инцидента, при этом станция функционирует «в очень близком к нормальному режиме». Гросси подчеркнул, что АЭС не должна быть объектом военных действий ни при каких условиях.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию России 6 августа. С этого момента в Курской области продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) РФ и украинских военных. Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы противника в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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