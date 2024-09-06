Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь

После того как 6 августа украинские вооруженные силы вторглись в Курскую область, представитель минобороны Канады Андре-Анна Пулен заявила, что Украина может использовать переданные ей канадские танки и бронемашины на российской территории. На тот момент страна предоставила Киеву восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777.