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Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь

Ведомости

Канада дополнительно передаст Украине свыше 80 000 двигателей для авиационных неуправляемых ракет и 1300 боеголовок. Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр, сообщается на сайте правительства североамериканской страны.

О решении он заявил по итогам участия в заседании контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, организованном главой Пентагона Ллойдом Остином.

«Министр Блэр объявил, что Канада предоставит Украине в дар и перевезет дополнительно 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок. Это следует за первоначальной поставкой Канадой 2160 ракетных двигателей CRV-7, как было обещано ранее в этом году», – говорится в пресс-релизе.

Указанные ракетные двигатели ранее использовались военно-воздушными силами Канады на истребителях CF-18, а затем были списаны. Сейчас их готовят к отправке в Польшу, ожидается, что дополнительные двигатели поступят в ближайшие месяцы.

Кроме того, Украина безвозмездно получит 970 пулеметов C6 и 10 500 пистолетов, ходовую часть от 64 списанных боевых разведывательных машин LAV-25 и 29 бронетранспортеров M113. С весны и до конца 2025 г. Киеву также передадут 40 боевых бронированных машин обеспечения.

Всего с февраля 2022 г. Канада выделила Украине в общей сложности более $19,5 млрд помощи, включая $4,5 млрд военной помощи, указано на сайте правительства.

После того как 6 августа украинские вооруженные силы вторглись в Курскую область, представитель минобороны Канады Андре-Анна Пулен заявила, что Украина может использовать переданные ей канадские танки и бронемашины на российской территории. На тот момент страна предоставила Киеву восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения на территорию Украины. В Кремле подчеркивали, что передача оружия ВСУ не изменит ход спецоперации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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