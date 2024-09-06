Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь
Канада дополнительно передаст Украине свыше 80 000 двигателей для авиационных неуправляемых ракет и 1300 боеголовок. Об этом рассказал министр обороны Канады Билл Блэр, сообщается на сайте правительства североамериканской страны.
О решении он заявил по итогам участия в заседании контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, организованном главой Пентагона Ллойдом Остином.
«Министр Блэр объявил, что Канада предоставит Украине в дар и перевезет дополнительно 80 840 ракетных двигателей CRV-7 и 1300 боеголовок. Это следует за первоначальной поставкой Канадой 2160 ракетных двигателей CRV-7, как было обещано ранее в этом году», – говорится в пресс-релизе.
Указанные ракетные двигатели ранее использовались военно-воздушными силами Канады на истребителях CF-18, а затем были списаны. Сейчас их готовят к отправке в Польшу, ожидается, что дополнительные двигатели поступят в ближайшие месяцы.
Кроме того, Украина безвозмездно получит 970 пулеметов C6 и 10 500 пистолетов, ходовую часть от 64 списанных боевых разведывательных машин LAV-25 и 29 бронетранспортеров M113. С весны и до конца 2025 г. Киеву также передадут 40 боевых бронированных машин обеспечения.
Всего с февраля 2022 г. Канада выделила Украине в общей сложности более $19,5 млрд помощи, включая $4,5 млрд военной помощи, указано на сайте правительства.
После того как 6 августа украинские вооруженные силы вторглись в Курскую область, представитель минобороны Канады Андре-Анна Пулен заявила, что Украина может использовать переданные ей канадские танки и бронемашины на российской территории. На тот момент страна предоставила Киеву восемь танков Leopard 2A4, сотни бронированных машин и несколько гаубиц M-777.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения на территорию Украины. В Кремле подчеркивали, что передача оружия ВСУ не изменит ход спецоперации.