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Оперштаб в Симферополе будет управлять КТО в Азовском море

Ведомости

Оперативный штаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, на оперштаб в морском районе в Симферополе будет дополнительно возложена организация планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом , а также управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, кроме вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива.

Председателю Национального антитеррористического комитета необходимо будет в течение трех месяцев определить зону ответственности оперштаба в Симферополе в акватории Азовского моря.

В этот же день президент подписал указ об образовании организационного комитета Национального центра «Россия», председателем которого назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Целями комитета обозначены укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития субъектов России, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков детей и молодежи, а также сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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