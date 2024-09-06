Оперштаб в Симферополе будет управлять КТО в Азовском море
Оперативный штаб в Симферополе займется управлением контртеррористическими операциями в Азовском море. Соответствующий указ за подписью президента России Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, на оперштаб в морском районе в Симферополе будет дополнительно возложена организация планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом , а также управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, кроме вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива.
Председателю Национального антитеррористического комитета необходимо будет в течение трех месяцев определить зону ответственности оперштаба в Симферополе в акватории Азовского моря.
В этот же день президент подписал указ об образовании организационного комитета Национального центра «Россия», председателем которого назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Целями комитета обозначены укрепление национальной идентичности, использование положительного опыта развития субъектов России, формирование чувства гордости за страну, развитие профессиональных навыков детей и молодежи, а также сохранение наследия международной выставки-форума «Россия».