Оперштаб в Симферополе будет управлять КТО в Азовском море

Согласно документу, на оперштаб в морском районе в Симферополе будет дополнительно возложена организация планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов по борьбе с терроризмом , а также управление контртеррористическими операциями в акватории Азовского моря, кроме вод портов и лиманов, акваторий Керченского пролива и Таганрогского залива.