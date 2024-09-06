Армению на саммите БРИКС в Казани представит Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян представит страну на саммите БРИКС, который пройдет в Казани в октябре. Это подтвердила пресс-секретарь главы армянского кабмина Назели Багдасарян в разговоре с ТАСС.
«Армению на саммите БРИКС будет представлять премьер-министр Никол Пашинян», – сказала она.
4 сентября стало известно, что Армения примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Мнацакан Сафарян, не уточняя, кто именно будет представлять страну.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024 г. в объединении председательствует Россия. Саммит в Казани пройдет 22-24 октября. По последним данным, на него приглашены лидеры 36 стран из разных регионов, 18 из них уже подтвердили свое участие.