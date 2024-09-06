Песков назвал чушью обвинения во вмешательстве России в выборы США
Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы – чушь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос The Washington Post.
«Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», – заявил Песков.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер. Комментируя заявление российского лидера, Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый. 6 сентября Песков призвал не лишать Запад возможности изучать слова Путина о Харрис.
В Белом доме считают, что Путину следует перестать говорить об американских выборах, а также «перестать вмешиваться», потому что «единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, – это американский народ». Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что его слова Путина озадачили.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.