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Песков назвал чушью обвинения во вмешательстве России в выборы США

Ведомости

Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы – чушь. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос The Washington Post.

«Это не первый раз, когда Россию обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», – заявил Песков.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер. Комментируя заявление российского лидера, Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый. 6 сентября Песков призвал не лишать Запад возможности изучать слова Путина о Харрис.

В Белом доме считают, что Путину следует перестать говорить об американских выборах, а также «перестать вмешиваться», потому что «единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, – это американский народ». Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что его слова Путина озадачили.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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