В Кремле призвали не лишать Запад возможности изучать слова Путина о Харрис
Положение дел в Америке не входит в повестку дня президента РФ Владимира Путина. Тем не менее, он комментирует международную обстановку, если его об этом просят. Не стоит лишать Запад возможности попытаться осмыслить его слова. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу пояснить высказывание Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис.
«Когда его спрашивают о международных делах, он их комментирует. Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом. Давайте их не будем лишать такой возможности», – сказал Песков, добавив, что Россия и Путин являются «неотъемлемой частью политической борьбы в самих Соединенных Штатах».
По словам представителя Кремля, президент РФ говорил о надежде на то, что у американцев когда-нибудь не будет потребности использовать тему России как инструмента политической борьбы и двусторонние отношения РФ И США не будут приноситься в жертву интересам этой внутриполитической борьбы.
5 сентября Путин заявил, что до выхода из президентской гонки действующего американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но президент США снял свою кандидатуру и призвал поддерживать Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать. Это во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется. Это говорит о том, что у нее все хорошо», – отметил российский лидер. Комментируя заявление российского лидера, Песков пошутил, что в смех Харрис теперь должен влюбиться каждый.
В Белом доме считают, что Путину следует перестать говорить об американских выборах, потому что «единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, – это американский народ». Кандидат в президенты США Дональд Трамп признал, что его слова Путина озадачили.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки Байдена стала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.