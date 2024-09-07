WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России на встрече в Германии. Об этом пишет The Washington Post (WP).
Призыв украинского президента о разрешении ударов дальнобойным оружием на заседании контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии не принес видимого прогресса, говорится в материале. По сообщению газеты, «главный военный покровитель Киева» США не сообщили о «немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности».
«[Глава Пентагона Ллойд] Остин <...> заявил, что администрация Байдена разделяет ощущение срочности на поле боя, присущее Украине. Но он, похоже, исключил любую возможность того, что Вашингтон готов изменить свою политику в отношении использования американского оружия в более глубоких масштабах на территории России», – говорится в тексте.
Отвечая на вопросы журналистов, глава Пентагона отверг идею о том, что разрешение наносить глубокие удары по территории России с использованием западного оружия может изменить ситуацию, уточнил Reuters. Остин также заявил, что у Украины есть собственные возможности – «например, беспилотники».
Киев добивается отмены на удары вглубь России американским вооружением с начала боевых действий в 2022 г. В июле этого года Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака сообщило, что он планирует обсудить тему снятия ограничений «на своих встречах с администрацией». По его мнению, чтобы прийти к согласию, американским чиновникам может потребоваться «еще некоторое время».
4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила изменение политики по ударам ВСУ вглубь России. При этом в начале июня в Белом доме заявили, что Вашингтон разрешил ВСУ «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак.
22 августа в Пентагоне сообщили, что США разрешают Киеву наносить контрудары по Курской области. При этом позиция США по вопросу ударов вглубь России остается прежней – ограничения на это не сняты, подчеркнули в ведомстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Вашингтон готов «развязать руки» Зеленскому на применение «практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории».