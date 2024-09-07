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WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России на встрече в Германии. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Призыв украинского президента о разрешении ударов дальнобойным оружием на заседании контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии не принес видимого прогресса, говорится в материале. По сообщению газеты, «главный военный покровитель Киева» США не сообщили о «немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности».

«[Глава Пентагона Ллойд] Остин <...> заявил, что администрация Байдена разделяет ощущение срочности на поле боя, присущее Украине. Но он, похоже, исключил любую возможность того, что Вашингтон готов изменить свою политику в отношении использования американского оружия в более глубоких масштабах на территории России», – говорится в тексте.

Отвечая на вопросы журналистов, глава Пентагона отверг идею о том, что разрешение наносить глубокие удары по территории России с использованием западного оружия может изменить ситуацию, уточнил Reuters. Остин также заявил, что у Украины есть собственные возможности – «например, беспилотники».

Киев добивается отмены на удары вглубь России американским вооружением с начала боевых действий в 2022 г. В июле этого года Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака сообщило, что он планирует обсудить тему снятия ограничений «на своих встречах с администрацией». По его мнению, чтобы прийти к согласию, американским чиновникам может потребоваться «еще некоторое время».

4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила изменение политики по ударам ВСУ вглубь России. При этом в начале июня в Белом доме заявили, что Вашингтон разрешил ВСУ «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. 

22 августа в Пентагоне сообщили, что США разрешают Киеву наносить контрудары по Курской области. При этом позиция США по вопросу ударов вглубь России остается прежней – ограничения на это не сняты, подчеркнули в ведомстве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Вашингтон готов «развязать руки» Зеленскому на применение «практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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