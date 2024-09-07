WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России

Киев добивается отмены на удары вглубь России американским вооружением с начала боевых действий в 2022 г. В июле этого года Politico со ссылкой на главного советника президента Украины Андрея Ермака сообщило, что он планирует обсудить тему снятия ограничений «на своих встречах с администрацией». По его мнению, чтобы прийти к согласию, американским чиновникам может потребоваться «еще некоторое время».