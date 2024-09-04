В Белом доме исключили изменение политики по ударам ВСУ вглубь России

Киев просит США и других западных союзников разрешить наносить удары поставляемым оружием вглубь России. В начале июня в Белом доме заявили, что Вашингтон разрешил ВСУ «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет о районах, которые граничат с Харьковской областью, уточнили там.