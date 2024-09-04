В Белом доме исключили изменение политики по ударам ВСУ вглубь России
Политика США в отношении ударов ВСУ вглубь России американским оружием не изменилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.
«Что касается нашей политики, то, отвечая на вашу первую часть вопроса, я не думаю, что что-то изменилось. Нет никакого изменения политики, о котором я могла бы говорить», – сказала она.
Киев просит США и других западных союзников разрешить наносить удары поставляемым оружием вглубь России. В начале июня в Белом доме заявили, что Вашингтон разрешил ВСУ «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет о районах, которые граничат с Харьковской областью, уточнили там.
22 августа в Пентагоне сообщили, что США разрешают Киеву наносить контрудары по Курской области. При этом позиция США по вопросу ударов вглубь России остается прежней – ограничения на это не сняты, подчеркнули в ведомстве.
В МИД РФ выразили мнение, что США готовы «развязать руки» Зеленскому на применение «практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории». США дали «полный карт-бланш» Украине на операции в российских регионах, а политика Вашингтона становится все более вызывающей, отметили в ведомстве.