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В Белом доме исключили изменение политики по ударам ВСУ вглубь России

Ведомости

Политика США в отношении ударов ВСУ вглубь России американским оружием не изменилась. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляция шла на YouTube-канале Белого дома.

«Что касается нашей политики, то, отвечая на вашу первую часть вопроса, я не думаю, что что-то изменилось. Нет никакого изменения политики, о котором я могла бы говорить», – сказала она.

Киев просит США и других западных союзников разрешить наносить удары поставляемым оружием вглубь России. В начале июня в Белом доме заявили, что Вашингтон разрешил ВСУ «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Речь идет о районах, которые граничат с Харьковской областью, уточнили там.

22 августа в Пентагоне сообщили, что США разрешают Киеву наносить контрудары по Курской области. При этом позиция США по вопросу ударов вглубь России остается прежней – ограничения на это не сняты, подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ выразили мнение, что США готовы «развязать руки» Зеленскому на применение «практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории». США дали «полный карт-бланш» Украине на операции в российских регионах, а политика Вашингтона становится все более вызывающей, отметили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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