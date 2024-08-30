Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим
США дали «полный карт-бланш» Украине на операции в российских регионах, политика Вашингтона становится все более вызывающей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Захаровой, очевидно, что США готовы «развязать руки» президенту Украины Владимиру Зеленскому на применение «практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории».
22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила на брифинге, что США разрешают ВСУ наносить контрудары по Курской области. Спустя несколько дней официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что позиция США по вопросу ударов вглубь России остается прежней – ограничения на это не сняты.
В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.