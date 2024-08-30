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Захарова: эскалационный курс США становится все более вызывающим

Ведомости

США дали «полный карт-бланш» Украине на операции в российских регионах, политика Вашингтона становится все более вызывающей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эскалационный курс США становится все более вызывающим. Складывается впечатление, что американский истеблишмент отбросил остатки здравого смысла и полагает, что ему все позволено», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам Захаровой, очевидно, что США готовы «развязать руки» президенту Украины Владимиру Зеленскому на применение «практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории».

22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила на брифинге, что США разрешают ВСУ наносить контрудары по Курской области. Спустя несколько дней официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что позиция США по вопросу ударов вглубь России остается прежней – ограничения на это не сняты.

В Курской области уже более трех недель продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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