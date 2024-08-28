Пентагон: США не планируют снимать запрет на удары ВСУ вглубь России

23 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США обсуждает с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России. Он уточнил, что пока «новых политических решений» по этой части принято не было.