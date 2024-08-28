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Пентагон: США не планируют снимать запрет на удары ВСУ вглубь России

Ведомости

США не будут снимать ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, которое распространяется на вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», – сказал он, добавив, что Киев может использовать оружие США для самообороны от трансграничных атак (цитата по «РИА Новости»).

22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары Киева по территории РФ не противоречат политике США. Она позволяет Украине «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак» в приграничном регионе, сказала Сингх.

23 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США обсуждает с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России. Он уточнил, что пока «новых политических решений» по этой части принято не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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