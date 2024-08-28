Пентагон: США не планируют снимать запрет на удары ВСУ вглубь России
США не будут снимать ограничения на удары американским оружием вглубь территории России, которое распространяется на вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Что касается ударов на дальнее расстояние, глубоких ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», – сказал он, добавив, что Киев может использовать оружие США для самообороны от трансграничных атак (цитата по «РИА Новости»).
22 августа заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары Киева по территории РФ не противоречат политике США. Она позволяет Украине «наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак» в приграничном регионе, сказала Сингх.
23 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США обсуждает с Киевом перспективы увеличения глубины ударов по территории России. Он уточнил, что пока «новых политических решений» по этой части принято не было.