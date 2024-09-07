AP: дети в секторе Газа зарабатывают на сооружении могил

«Все наши ровесники в других странах учатся и познают новое. Мы – нет. Мы работаем над чем-то, что выходит за рамки наших возможностей. Мы вынуждены это делать, чтобы заработать на жизнь», – сказал в интервью агентству 14-летний палестинец Эзз эль-Дин Кудех.