AP: дети в секторе Газа зарабатывают на сооружении могил
Палестинские дети в секторе Газа зарабатывают деньги на поиске обломков для сооружения могил, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на опрошенных жителей на юге анклава. Второй учебный год в Газе нет школьного образования.
«Все наши ровесники в других странах учатся и познают новое. Мы – нет. Мы работаем над чем-то, что выходит за рамки наших возможностей. Мы вынуждены это делать, чтобы заработать на жизнь», – сказал в интервью агентству 14-летний палестинец Эзз эль-Дин Кудех.
Ежедневно Кудех со своими братьями и сестрами с утра «начинают рыться в обломках», а в «удачный день» они зарабатывают около 15 шекелей ($4), продавая порошок для использования при строительстве новых могил.
Одной из проблем, возникших при боевых действиях в Газе, является и отсутствие учебы для детей. Сейчас в анклаве, по данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNWRA), повреждены более 90% школьных зданий, около 85% нуждаются в капитальном восстановлении. Также «лежат в руинах» университеты Газы.
«Это означает, что могут пройти годы, прежде чем они снова станут пригодными для использования», – уточняется в материале.
Региональный представитель ЮНИСЕФ, агентства ООН по защите детей, Тесс Ингрэм отметила в интервью агентству, что чем дольше ребенок не ходит в школу, тем больше у него риск бросить учебу навсегда.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.