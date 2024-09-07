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AP: дети в секторе Газа зарабатывают на сооружении могил

Ведомости

Палестинские дети в секторе Газа зарабатывают деньги на поиске обломков для сооружения могил, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на опрошенных жителей на юге анклава. Второй учебный год в Газе нет школьного образования.

«Все наши ровесники в других странах учатся и познают новое. Мы – нет. Мы работаем над чем-то, что выходит за рамки наших возможностей. Мы вынуждены это делать, чтобы заработать на жизнь», – сказал в интервью агентству 14-летний палестинец Эзз эль-Дин Кудех. 

Ежедневно Кудех со своими братьями и сестрами с утра «начинают рыться в обломках», а в «удачный день» они зарабатывают около 15 шекелей ($4), продавая порошок для использования при строительстве новых могил.

Одной из проблем, возникших при боевых действиях в Газе, является и отсутствие учебы для детей. Сейчас в анклаве, по данным Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNWRA), повреждены более 90% школьных зданий, около 85% нуждаются в капитальном восстановлении. Также «лежат в руинах» университеты Газы.

«Это означает, что могут пройти годы, прежде чем они снова станут пригодными для использования», – уточняется в материале. 

Региональный представитель ЮНИСЕФ, агентства ООН по защите детей, Тесс Ингрэм отметила в интервью агентству, что чем дольше ребенок не ходит в школу, тем больше у него риск бросить учебу навсегда.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». Число погибших за 11 месяцев боевых действий, по сообщениям минздрава Газы, превысило 40 000 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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