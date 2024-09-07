Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила менее 23%

Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в мае предложил действующему губернатору Александру Беглову пойти на выборы. Повторно выдвинуться в качестве губернатора Беглову призывало ветеранское сообщество города. В апреле Беглов говорил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах.