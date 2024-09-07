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Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила менее 23%

Ведомости

На второй день голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга явка избирателей достигла на 15:00 мск 22,68%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель городского избиркома Максим Мейксин.

На дополнительных выборах депутата законодательного собрания Петербурга по 18 округу явка составила 14,63%, сообщил также глава избиркома. На выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований города проголосовали 19,53% избирателей.

Всего на выборах в Санкт-Петербурге задействован 1951 постоянный избирательный участок, сообщал 6 сентября Мейксин. На 452 участках применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). 

Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в мае предложил действующему губернатору Александру Беглову пойти на выборы. Повторно выдвинуться в качестве губернатора Беглову призывало ветеранское сообщество города. В апреле Беглов говорил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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