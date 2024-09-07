Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга составила менее 23%
На второй день голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга явка избирателей достигла на 15:00 мск 22,68%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель городского избиркома Максим Мейксин.
На дополнительных выборах депутата законодательного собрания Петербурга по 18 округу явка составила 14,63%, сообщил также глава избиркома. На выборах депутатов муниципальных советов муниципальных образований города проголосовали 19,53% избирателей.
Всего на выборах в Санкт-Петербурге задействован 1951 постоянный избирательный участок, сообщал 6 сентября Мейксин. На 452 участках применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в мае предложил действующему губернатору Александру Беглову пойти на выборы. Повторно выдвинуться в качестве губернатора Беглову призывало ветеранское сообщество города. В апреле Беглов говорил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах.