Пискарев: выборы в РФ на фоне попыток дестабилизации Запада проходят спокойно

Голосование на выборах в России проходит 6, 7 и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. Высокая явка была отмечена на выборах губернатора в Курской области. Планку в 2,5 млн избирателей в Москве преодолели на второй день голосования, большинство проголосовавших сделали это дистанционно.