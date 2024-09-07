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Пискарев: выборы в РФ на фоне попыток дестабилизации Запада проходят спокойно

Ведомости

Западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в России, но голосование на выборах депутатов и глав субъектов проходит в стране спокойно, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

«Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы. Но, несмотря на это, избирательные кампании и само голосование проходят спокойно и в полном соответствии с законом», – написал Пискарев.

По его словам, спокойная обстановка складывается в том числе в регионах, которые регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Депутат счел долгом каждого гражданина принять участие в выборах. Он указал, что «в условиях беспрецедентных вызовов» очень важны «политический консенсус и стабильность», и призвал россиян выбирать «достойных».

Голосование на выборах в России проходит 6, 7 и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. Высокая явка была отмечена на выборах губернатора в Курской области. Планку в 2,5 млн избирателей в Москве преодолели на второй день голосования, большинство проголосовавших сделали это дистанционно.

С начала голосования было заблокировано более 4600 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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