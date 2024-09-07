Пискарев: выборы в РФ на фоне попыток дестабилизации Запада проходят спокойно
Западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в России, но голосование на выборах депутатов и глав субъектов проходит в стране спокойно, заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.
«Коллективный Запад делает все, чтобы дестабилизировать обстановку в России, на это тратятся колоссальные ресурсы. Но, несмотря на это, избирательные кампании и само голосование проходят спокойно и в полном соответствии с законом», – написал Пискарев.
По его словам, спокойная обстановка складывается в том числе в регионах, которые регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Депутат счел долгом каждого гражданина принять участие в выборах. Он указал, что «в условиях беспрецедентных вызовов» очень важны «политический консенсус и стабильность», и призвал россиян выбирать «достойных».
Голосование на выборах в России проходит 6, 7 и 8 сентября. С 28 августа по 5 сентября в трех граничащих с Украиной регионах – Курской и Брянской областях, а также в Севастополе – прошло досрочное голосование. Высокая явка была отмечена на выборах губернатора в Курской области. Планку в 2,5 млн избирателей в Москве преодолели на второй день голосования, большинство проголосовавших сделали это дистанционно.
С начала голосования было заблокировано более 4600 атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.