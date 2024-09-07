НОМ: молодежь в России активно участвует в выборах
Российская молодежь активно участвует в выборах, это подтверждает единый день голосования (ЕДГ) в этом году. Об этом пишет «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) со ссылкой на слова экспертов на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.
Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, политолог Владимир Шаповалов заявил, что мнение о том, что молодежь не хочет участвовать в избирательном процессе, не соответствует действительности. По его словам, это показывают и статистика избирательных комиссий, и социологические исследования.
«Российская молодежь в достаточной степени активна, и мы можем наблюдать представителей молодежи в качестве избирателей, и в качестве наблюдателей», – заявил он.
Федеральный координатор Ассоциации НОМ, руководитель проектов корпорации «Синергия» Алексей Песков считает, что наблюдение за выборами является инструментом реализации активной гражданской позиции молодежи и позволяет реально оценить обстановку на участках.
Выборы также являются возможностью для студентов-юристов, полагает председатель Молодежного движения Ассоциации юристов России Илья Руденко. «Молодые юристы на протяжении многих лет показывают свою эффективность не только на избирательных участках в качестве наблюдателей, но и на площадках общественных штабов на территории всей нашей страны», – сказал он.
Руденко отметил, что студенты в совместной работе с опытными юристами, в частности, консультируют избирателей по возникающим вопросам.
Единый день голосования по всей России проходит с 6 по 8 сентября. В выборах проходит 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.
Днем 6 сентября председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что в корпус наблюдателей штаба входят 12 680 наблюдателей: 49% из них – москвичи в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – от 35 до 50 лет, 25% – старше 50 лет.