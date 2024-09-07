НОМ: молодежь в России активно участвует в выборах

Выборы также являются возможностью для студентов-юристов, полагает председатель Молодежного движения Ассоциации юристов России Илья Руденко. «Молодые юристы на протяжении многих лет показывают свою эффективность не только на избирательных участках в качестве наблюдателей, но и на площадках общественных штабов на территории всей нашей страны», – сказал он.