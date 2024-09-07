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НОМ: молодежь в России активно участвует в выборах

Ведомости

Российская молодежь активно участвует в выборах, это подтверждает единый день голосования (ЕДГ) в этом году. Об этом пишет «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) со ссылкой на слова экспертов на брифинге в ситуационном центре Общественной палаты РФ.

Доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, политолог Владимир Шаповалов заявил, что мнение о том, что молодежь не хочет участвовать в избирательном процессе, не соответствует действительности. По его словам, это показывают и статистика избирательных комиссий, и социологические исследования.

«Российская молодежь в достаточной степени активна, и мы можем наблюдать представителей молодежи в качестве избирателей, и в качестве наблюдателей», – заявил он.

Федеральный координатор Ассоциации НОМ, руководитель проектов корпорации «Синергия» Алексей Песков считает, что наблюдение за выборами является инструментом реализации активной гражданской позиции молодежи и позволяет реально оценить обстановку на участках. 

Выборы также являются возможностью для студентов-юристов, полагает председатель Молодежного движения Ассоциации юристов России Илья Руденко. «Молодые юристы на протяжении многих лет показывают свою эффективность не только на избирательных участках в качестве наблюдателей, но и на площадках общественных штабов на территории всей нашей страны», – сказал он.

Руденко отметил, что студенты в совместной работе с опытными юристами, в частности, консультируют избирателей по возникающим вопросам.

Единый день голосования по всей России проходит с 6 по 8 сентября. В выборах проходит 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.

Днем 6 сентября председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что в корпус наблюдателей штаба входят 12 680 наблюдателей: 49% из них – москвичи в возрасте от 18 до 35 лет, 26% – от 35 до 50 лет, 25% – старше 50 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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