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Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%

Ведомости

Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%, следует из данных на сайте Центризбиркома РФ.

По состоянию на 20:20 мск явка в регионе составляет 52,08%.

Выборы в Курской области проходят на фоне вторжения украинских войск и введенных режимов контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

6 сентября председатель участковой избирательной комиссии № 3 Ирина Алтухова рассказала, что жители Курска приходят голосовать на участки на выборах губернатора Курской области, несмотря на звучащие периодически сирены ракетной опасности.

На территории региона открыты 756 участковых комиссий, 18 временных избирательных комиссий, работающих в пунктах временного размещения, и 16 временных комиссий в учреждениях здравоохранения и СИЗО.

Единый день голосования по всей России проходит с 6 по 8 сентября. В выборах проходит 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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