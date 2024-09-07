Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%
Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%, следует из данных на сайте Центризбиркома РФ.
По состоянию на 20:20 мск явка в регионе составляет 52,08%.
Выборы в Курской области проходят на фоне вторжения украинских войск и введенных режимов контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.
6 сентября председатель участковой избирательной комиссии № 3 Ирина Алтухова рассказала, что жители Курска приходят голосовать на участки на выборах губернатора Курской области, несмотря на звучащие периодически сирены ракетной опасности.
На территории региона открыты 756 участковых комиссий, 18 временных избирательных комиссий, работающих в пунктах временного размещения, и 16 временных комиссий в учреждениях здравоохранения и СИЗО.
Единый день голосования по всей России проходит с 6 по 8 сентября. В выборах проходит 4000 избирательных кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и выборных должностей. В них смогут принять участие свыше 57 млн избирателей.