Середюк лидирует на выборах главы Кемеровской области

21 мая 2024 г. Середюк был представлен в должности врио главы региона. Середюку 48 лет, он родом из Кемерова и всю жизнь проработал в регионе. С 2003 г. он занимал разные должности в администрации Кемерова, потом перешел на пост главы Кемеровского муниципального района. В 2015 г. стал замгубернатора Кузбасса. А с 2016 г. был мэром Кемерова, причем избранным на прямых выборах. В 2021 г. был одобрен уже на второй срок гордумой Кемерова. В 2022 г. он стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса.