Середюк лидирует на выборах главы Кемеровской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк, выдвинутый партией «Единая Россия», по состоянию на 20:05 мск лидирует на выборах губернатора с результатом 79,01% (829 984 голоса). Об этом сообщает ЦИК.
Подсчитано 86,88% бюллетеней. Кандидат от ЛДПР Мария Городештян идет с результатом 6,96% (73 154 голоса). Коммунист Александр Карпов набрал 5,77% (60 537 голосов), а кандидат от «Новых людей» Роман Клейстер – 2,85% (29 942 голоса). Кандидат партии СРЗП Юрий Скворцов набрал 4,82% (50 666 голосов).
21 мая 2024 г. Середюк был представлен в должности врио главы региона. Середюку 48 лет, он родом из Кемерова и всю жизнь проработал в регионе. С 2003 г. он занимал разные должности в администрации Кемерова, потом перешел на пост главы Кемеровского муниципального района. В 2015 г. стал замгубернатора Кузбасса. А с 2016 г. был мэром Кемерова, причем избранным на прямых выборах. В 2021 г. был одобрен уже на второй срок гордумой Кемерова. В 2022 г. он стал первым замгубернатора – председателем правительства Кузбасса.
С 6 по 8 сентября жители 83 российских регионов голосуют на выборах разного уровня. В 21 субъекте избирают губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональной столице проходят выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. Всего в стране идет порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.