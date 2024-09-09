Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 59,8% голосов
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы города. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.
Беглов, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу с рузультатом в 59,8% голосов после обработки 100% протоколов. Его соперник Максим Яковлев от ЛДПР набрал 18,34%, Павел Брагин («Зеленые») – 11,79%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») – 8,06%.
Всего на выборах в Санкт-Петербурге был задействован 1951 постоянный избирательный участок. На 452 участках применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в мае предложил Беглову пойти на выборы. Повторно выдвинуться в качестве губернатора его призывало ветеранское сообщество города. В апреле Беглов говорил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах, эту информацию подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.