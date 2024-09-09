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Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 59,8% голосов

Ведомости

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов победил на выборах главы города. Об этом свидетельствуют данные электронного табло.

Беглов, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал победу с рузультатом в 59,8% голосов после обработки 100% протоколов. Его соперник Максим Яковлев от ЛДПР набрал 18,34%, Павел Брагин («Зеленые») – 11,79%, Сергей Малинкович («Коммунисты России») – 8,06%.

Всего на выборах в Санкт-Петербурге был задействован 1951 постоянный избирательный участок. На 452 участках применялись комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в мае предложил Беглову пойти на выборы. Повторно выдвинуться в качестве губернатора его призывало ветеранское сообщество города. В апреле Беглов говорил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах, эту информацию подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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