Беглов победил на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 59,8% голосов

Заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в мае предложил Беглову пойти на выборы. Повторно выдвинуться в качестве губернатора его призывало ветеранское сообщество города. В апреле Беглов говорил, что президент Владимир Путин также поддержал его кандидатуру на предстоящих выборах, эту информацию подтверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.