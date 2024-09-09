Матвиенко о результатах ЕДГ: избирательная система России показала устойчивость

«В очередной раз мы убедились, что избирательная кампания в России сложилась. Она прозрачная, конкурентная, открытая, одна из лучших в мире – это не фигура речи. Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране», – отметила Матвиенко.