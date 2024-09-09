Матвиенко о результатах ЕДГ: избирательная система России показала устойчивость
Избирательная система продемонстрировала свою устойчивость, в том числе в критических условиях, сказала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко журналистам в ходе пресс-подхода.
«В очередной раз мы убедились, что избирательная кампания в России сложилась. Она прозрачная, конкурентная, открытая, одна из лучших в мире – это не фигура речи. Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране», – отметила Матвиенко.
Председатель СФ также поблагодарила жителей Курской области, отметив, что они проявили мужество и патриотизм. По мнению Матвиенко, это стало лучшим ответом на агрессию вооруженных сил Украины, спланированной Западом.
«Куряне доказали, что их не напугать и не сломать. Хотела бы поблагодарить и других граждан приграничных территорий, которые также активное участие приняли в голосовании», – добавила она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября отметил, что выборы в России состоялись образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами. По его словам, попытки из-за рубежа оказать влияние на внутриполитический ландшафт в России были очевидны, но власти «страхуют наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния».
С 6 по 8 сентября в 83 регионах России проходили выборы разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональном центре проходили выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В общей сложности в РФ состоялись порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.