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Матвиенко о результатах ЕДГ: избирательная система России показала устойчивость

Ведомости

Избирательная система продемонстрировала свою устойчивость, в том числе в критических условиях, сказала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко журналистам в ходе пресс-подхода.

«В очередной раз мы убедились, что избирательная кампания в России сложилась. Она прозрачная, конкурентная, открытая, одна из лучших в мире – это не фигура речи. Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране», – отметила Матвиенко.

Председатель СФ также поблагодарила жителей Курской области, отметив, что они проявили мужество и патриотизм. По мнению Матвиенко, это стало лучшим ответом на агрессию вооруженных сил Украины, спланированной Западом.

«Куряне доказали, что их не напугать и не сломать. Хотела бы поблагодарить и других граждан приграничных территорий, которые также активное участие приняли в голосовании», – добавила она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября отметил, что выборы в России состоялись образцово-прозрачно, понятно и в соответствии с действующими правилами и нормами. По его словам, попытки из-за рубежа оказать влияние на внутриполитический ландшафт в России были очевидны, но власти «страхуют наш внутриполитический ландшафт от иностранного влияния».

С 6 по 8 сентября в 83 регионах России проходили выборы разного уровня. В 21 субъекте избирали губернаторов, в 13 – депутатов заксобраний, в трех – депутатов Госдумы. В 21 региональном центре проходили выборы муниципальных депутатов, а в Абакане и Анадыре – мэров. В общей сложности в РФ состоялись порядка 4000 кампаний по замещению более 35 000 депутатских мандатов и должностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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