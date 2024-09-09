Министр обороны РФ будет устанавливать порядок оформления допуска к гостайне
Министр обороны России будет устанавливать порядок оформления допуска к государственной тайне в оборонном ведомстве, его органах и организациях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, министр обороны устанавливает порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к гостайне, а также доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
11 марта Путин подписал указ, согласно которому право выезда за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Исключения составили чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента России.
14 мая министром обороны был назначен Андрей Белоусов. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.