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Министр обороны РФ будет устанавливать порядок оформления допуска к гостайне

Ведомости

Министр обороны России будет устанавливать порядок оформления допуска к государственной тайне в оборонном ведомстве, его органах и организациях. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, министр обороны устанавливает порядок оформления, переоформления и прекращения допуска граждан к гостайне, а также доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

11 марта Путин подписал указ, согласно которому право выезда за границу для высокопоставленных чиновников будет давать Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. Исключения составили чиновники Минобороны, Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, СВР, ФСБ, Росгвардии, ФСО и Главного управления специальных программ президента России.

14 мая министром обороны был назначен Андрей Белоусов. На этом посту он сменил Сергея Шойгу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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