СК возбудил дело против двух солдат ВСУ из-за преступлений в Курской области

Российские военнослужащие взяли Панченко и Дмитракова в плен и передали их следственным органам. Их подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также незаконном пересечении госграницы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ) и ряде других преступлений. В частности, Панченко подозревается в похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и мародерстве (ч. 4 ст. 356.1 УК РФ). Ведется следствие.