СК возбудил дело против двух солдат ВСУ из-за преступлений в Курской области
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против украинских военных Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, подозреваемых в ряде преступлений на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Панченко и Дмитраков – солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Следствие полагает, что 7 августа вооруженные фигуранты незаконно пересекли границу России, где неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирным жителям «в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти».
Панченко вместе с другими украинскими военными, применяя силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузовика, после чего их вывезли на территорию Украины. Кроме того, фигурант и другие военные ВСУ забрали продукты из продовольственного магазина в Судже Курской области.
Российские военнослужащие взяли Панченко и Дмитракова в плен и передали их следственным органам. Их подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также незаконном пересечении госграницы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ) и ряде других преступлений. В частности, Панченко подозревается в похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и мародерстве (ч. 4 ст. 356.1 УК РФ). Ведется следствие.
Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В этом субъекте РФ действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 11 400 военнослужащих.