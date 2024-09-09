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СК возбудил дело против двух солдат ВСУ из-за преступлений в Курской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело против украинских военных Виталия Панченко и Ивана Дмитракова, подозреваемых в ряде преступлений на территории Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Панченко и Дмитраков – солдаты 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Следствие полагает, что 7 августа вооруженные фигуранты незаконно пересекли границу России, где неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирным жителям «в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти».

Панченко вместе с другими украинскими военными, применяя силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузовика, после чего их вывезли на территорию Украины. Кроме того, фигурант и другие военные ВСУ забрали продукты из продовольственного магазина в Судже Курской области.

Российские военнослужащие взяли Панченко и Дмитракова в плен и передали их следственным органам. Их подозревают в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), в совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 2 ст. 318 УК РФ), а также незаконном пересечении госграницы России (ч. 3 ст. 322 УК РФ) и ряде других преступлений. В частности, Панченко подозревается в похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и мародерстве (ч. 4 ст. 356.1 УК РФ). Ведется следствие.

Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В этом субъекте РФ действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По последним данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 11 400 военнослужащих.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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