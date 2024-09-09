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В Баку заявили о невозможности согласовать положения мирного договора с Ереваном

Ведомости

Некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Хотя многие положения проекта уже согласованы, то есть примерно 80%, некоторые пункты еще не согласованы. Но это не означает, что соглашение должно быть подписано путем исключения из проекта несогласованных положений, как предлагает армянская сторона. Это неприемлемо», – сказал он.

По мнению азербайджанской стороны, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию. Гаджизаде отмечает, что на данный момент в ней говорится о территориальных претензиях к Баку. Если Ереван действительно заинтересован в открытой коммуникации в регионе, он должен выполнить соответствующие обязательства, подытожил пресс-секретарь МИДа.

9 сентября Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. По словам главы МИДа Армении Арарата Мирзояна, в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же министр иностранных дел заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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