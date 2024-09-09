В Баку заявили о невозможности согласовать положения мирного договора с Ереваном
Некоторые положения проекта мирного договора с Арменией согласовать невозможно, поскольку Ереван не выполнил необходимые условия. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«Хотя многие положения проекта уже согласованы, то есть примерно 80%, некоторые пункты еще не согласованы. Но это не означает, что соглашение должно быть подписано путем исключения из проекта несогласованных положений, как предлагает армянская сторона. Это неприемлемо», – сказал он.
По мнению азербайджанской стороны, для успешного подписания проекта мирного соглашения Армения должна внести изменения в свою конституцию. Гаджизаде отмечает, что на данный момент в ней говорится о территориальных претензиях к Баку. Если Ереван действительно заинтересован в открытой коммуникации в регионе, он должен выполнить соответствующие обязательства, подытожил пресс-секретарь МИДа.
9 сентября Армения передала Азербайджану проект мирного соглашения. По словам главы МИДа Армении Арарата Мирзояна, в десятую редакционную версию проекта включили весь согласованный текст, статьи и части статей. Тогда же министр иностранных дел заявил, что Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.