В Баку заявили о невозможности согласовать положения мирного договора с Ереваном

«Хотя многие положения проекта уже согласованы, то есть примерно 80%, некоторые пункты еще не согласованы. Но это не означает, что соглашение должно быть подписано путем исключения из проекта несогласованных положений, как предлагает армянская сторона. Это неприемлемо», – сказал он.