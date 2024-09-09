Армения передала Азербайджану согласованный проект мирного соглашения
Ереван передал Баку согласованный проект мирного соглашения, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время пресс-конференции.
«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее [время] в проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Мирзояна, Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г., а также роспуске всех государственных учреждений.
6 сентября этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что стороны согласовали почти 80% текста мирного договора. Он напомнил, что Баку и Ереван достигли соглашения по делимитации и демаркации границ. Положение о совместной деятельности комиссии по делимитации границ было подписано 30 августа.