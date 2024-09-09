Армения передала Азербайджану согласованный проект мирного соглашения

6 сентября этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что стороны согласовали почти 80% текста мирного договора. Он напомнил, что Баку и Ереван достигли соглашения по делимитации и демаркации границ. Положение о совместной деятельности комиссии по делимитации границ было подписано 30 августа.