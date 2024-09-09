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Армения передала Азербайджану согласованный проект мирного соглашения

Ведомости

Ереван передал Баку согласованный проект мирного соглашения, сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время пресс-конференции.

«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящее [время] в проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи или согласованные части статей», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Мирзояна, Ереван и Баку имеют реальный шанс подписать документ в короткие сроки.

19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г., а также роспуске всех государственных учреждений.

6 сентября этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что стороны согласовали почти 80% текста мирного договора. Он напомнил, что Баку и Ереван достигли соглашения по делимитации и демаркации границ. Положение о совместной деятельности комиссии по делимитации границ было подписано 30 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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