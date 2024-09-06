Алиев: Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного договора

19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре приграничных села в Газахском районе. Площадь территорий, перешедших к республике, составила 6,5 кв. км.