Алиев: Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного договора
Азербайджан и Армения согласовали почти 80% текста мирного договора. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме в Италии, передает Азербайджанское государственное информационное агентство.
Он напомнил, что стороны достигли соглашения по делимитации и демаркации границ.
«Это шаг в правильном направлении, и мы надеемся, что эта инициатива приведет к подписанию мирного соглашения», – подчеркнул Алиев.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.
19–20 сентября 2023 г. Азербайджан провел «антитеррористические мероприятия» в Нагорном Карабахе, необходимые для «восстановления конституционного строя». Баку требовал расформировать правительство Карабаха и вывести армянские войска. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре приграничных села в Газахском районе. Площадь территорий, перешедших к республике, составила 6,5 кв. км.