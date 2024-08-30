Ереван и Баку подписали положение о работе комиссий по делимитации границ
Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел Армении.
«Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время республика Армения и Азербайджанская республика приступили к проведению внутригосударственных процедур», – говорится в пресс-релизе.
19 апреля МИД Армении сообщил, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана взяла под контроль четыре приграничных села в Газахском районе. Площадь территорий, перешедших к республике, составила 6,5 кв. км.
В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с жителями села Шинуайр Сюникской области Армении заявил, что в случае возникновения вопроса обмена территориями с Азербайджаном в ходе делимитации Ереван может провести референдум.